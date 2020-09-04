BUGÜN AÇIKLANIYOR! 88. Dönem ÖGG sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?

Özel Güvenlik Görevlisi olma hayali kuran adayların katılım sağladığı ÖGG sınav sonuçları bugün açıklanıyor. Ağustos ayında gerçekleşen düzenlenen 88. Dönem Temel Eğitim ve 64. Yenileme Eğitimi sınavının ardından sonuçların 4 Eylül yani bugün erişime açılacağı bildirilmişti. Buna göre; ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? 88. Dönem ÖGG sınav sonucu açıklandı mı? İşte sorgulama ekranı!

2020 ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü resmi sitesi üzerinden yayımlanacak olan ÖGG sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bu kapsamda adaylar EGM resmi sitesi üzerinden TC kimlik no sınav adı ve güvenlik kodu ile beraber sonuçlarını görüntüleyebilecek…