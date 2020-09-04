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BUGÜN AÇIKLANIYOR! 88. Dönem ÖGG sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?

Bu yılın takvimine göre 16 Ağustos tarihinde düzenlenen 88. Dönem Temel Eğitim ve 64. Yenileme Eğitimi ÖGG sınav sonuçları için beklenen gün geldi! Binlerce adayın katılım sağladığı sınavın sonuçları yapılan son açıklamaya göre bugün adayların erişimine açılıyor. Bu kapsamda sabah saatlerinden itibaren konuya ilişkin gelen tüm açıklamalar yakından takip ediliyordu. Peki, 88. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 4.9.2020 12:29 Son Güncelleme: 4.9.2020 12:29 ABONE OL
Özel Güvenlik ÖGG sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 88. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?

Görevlisi olma hayali kuran adayların katılım sağladığı ÖGG sınav sonuçları bugün açıklanıyor. Ağustos ayında gerçekleşen düzenlenen 88. Dönem Temel Eğitim ve 64. Yenileme Eğitimi sınavının ardından sonuçların 4 Eylül yani bugün erişime açılacağı bildirilmişti. Buna göre; ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? 88. Dönem ÖGG sınav sonucu açıklandı mı? İşte sorgulama ekranı!

2020 ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü resmi sitesi üzerinden yayımlanacak olan ÖGG sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bu kapsamda adaylar EGM resmi sitesi üzerinden TC kimlik no sınav adı ve güvenlik kodu ile beraber sonuçlarını görüntüleyebilecek…

Özel Güvenlik ÖGG sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 88. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?

ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçlarının açıklanacağı saate ilişkin bir bilgi bulunmazken sonuçların bugün içerisinde erişime açılacağı biliniyor...

sınavı sonuçları "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" adresinin sonuç sayfası üzerinden erişime açılacak. Adaylar, T.C kimlik no, sınav adı ve güvenlik kodu ile 88.ÖGG sınav sonucunu görüntüleyebilecek.

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Özel Güvenlik ÖGG sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 88. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?

GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN GÖREVLERİ, YETKİLERİ VE SORUMLULUKLARI NELERDİR?

  • Koruma ve güvenliği sağlamış oldukları alanlara girmek isteyen kişileri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üst aramasını gerçekleştirme, eşyalarını ise X-ray gibi çeşitli güvenlik sistemlerinden geçirme,
  • Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri gibi etkinliklerde kimlik kontrolü yapma,
  • Görev alanında haklarında yakalama emri veya mahkumiyet kararı olan kişileri yakalama,
  • Yangın, deprem gibi çeşitli afet durumlarında görev alanında bulunan iş yeri ve konutlara girme,
  • Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanet alma
  • Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine, Türk Ceza Kanununun 24 ve 25 inci maddelerine göre zor kullanma,
  • Gibi görev yetki ve sorumluluklara sahiptir.
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BUGÜN AÇIKLANIYOR! 88. Dönem ÖGG sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?
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