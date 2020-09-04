88. Dönem Özel Güvenlik sınavı ÖGG sınav sonuçları bugün açıklanacak mı, ne zaman açıklanır? ÖGG sonuçları için heyecan sürüyor!

Özel Güvenlik alımı ÖGG sınavlarının 16 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleşmesinin ardından vatandaşlar cevap anahtarlarına ulaşabilmiş ve kendi cevaplarına göre, sınavdaki başarılarını ortalama şekilde görmüştü. Tüm bunların ardından şimdi ise sıra sınav sonuçlarının açıklanacağı o tarihe geldi. Peki, Özel Güvenlik 88. Temel Eğitim ve 64. Yenileme Eğitimi Sınavı ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

88. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik 88. Temel Eğitim ve 64. Yenileme Eğitimi Sınavına ait sınav talimatı içerisinde yer alan bilgiler baz alındığında sonuçların 4 Eylül 2020 tarihinde açıklanacağı ön görülürken adayların araştırmaları da sabah saatlerinden itibaren hız kazandı. ÖGG sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor…