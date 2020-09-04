88. Dönem Özel Güvenlik sınavı ÖGG sınav sonuçları bugün açıklanacak mı, ne zaman açıklanır? ÖGG sonuçları için heyecan sürüyor!

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88. Dönem sınavı ÖGG sınav sonuçları bugün açıklanacak mı, ne zaman açıklanır? ÖGG sonuçları için heyecan sürüyor!

ÖGG sınav sonuçları için milyonların bekleyişi sürüyor. Binlerce adayının katılım sağladığı bu sınav 16 Ağustos tarihinde gerçekleşmişti. Bu kapsamda sınavın soru ve cevapları da kısa zamanda adayların erişimine açıldı. Eylül ayına gelinmesi ile beraber ÖGG sınav sonuçları için beklenen gün geldi. Peki, Özel Güvenlik 88. Temel Eğitim ve 64. Yenileme Eğitimi Sınavı ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 4.9.2020 16:42 Son Güncelleme: 4.9.2020 16:42 ABONE OL
ÖGG sonuçları için heyecan sürüyor! 88. Dönem Özel Güvenlik sınavı ÖGG sınav sonuçları bugün açıklanacak mı, ne zaman açıklanır?

alımı ÖGG sınavlarının 16 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleşmesinin ardından vatandaşlar cevap anahtarlarına ulaşabilmiş ve kendi cevaplarına göre, sınavdaki başarılarını ortalama şekilde görmüştü. Tüm bunların ardından şimdi ise sıra sınav sonuçlarının açıklanacağı o tarihe geldi. Peki, Özel Güvenlik 88. Temel Eğitim ve 64. Yenileme Eğitimi Sınavı ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

88. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik 88. Temel Eğitim ve 64. Yenileme Eğitimi Sınavına ait sınav talimatı içerisinde yer alan bilgiler baz alındığında sonuçların 4 Eylül 2020 tarihinde açıklanacağı ön görülürken adayların araştırmaları da sabah saatlerinden itibaren hız kazandı. ÖGG sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor…

ÖGG sonuçları için heyecan sürüyor! 88. Dönem Özel Güvenlik sınavı ÖGG sınav sonuçları bugün açıklanacak mı, ne zaman açıklanır?

ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçlarının açıklanacağı saate ilişkin bir bilgi bulunmazken sonuçların bugün içerisinde erişime açılacağı biliniyor...

sınavı sonuçları "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" adresinin sonuç sayfası üzerinden erişime açılacak. Adaylar, T.C kimlik no, sınav adı ve güvenlik kodu ile 88.ÖGG sınav sonucunu görüntüleyebilecek.

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ÖGG sonuçları için heyecan sürüyor! 88. Dönem Özel Güvenlik sınavı ÖGG sınav sonuçları bugün açıklanacak mı, ne zaman açıklanır?

GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN GÖREVLERİ, YETKİLERİ VE SORUMLULUKLARI NELERDİR?

  • Koruma ve güvenliği sağlamış oldukları alanlara girmek isteyen kişileri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üst aramasını gerçekleştirme, eşyalarını ise X-ray gibi çeşitli güvenlik sistemlerinden geçirme,
  • Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri gibi etkinliklerde kimlik kontrolü yapma,
  • Görev alanında haklarında yakalama emri veya mahkumiyet kararı olan kişileri yakalama,
  • Yangın, deprem gibi çeşitli afet durumlarında görev alanında bulunan iş yeri ve konutlara girme,
  • Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanet alma
  • Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine, Türk Ceza Kanununun 24 ve 25 inci maddelerine göre zor kullanma,
  • Gibi görev yetki ve sorumluluklara sahiptir.
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88. Dönem Özel Güvenlik sınavı ÖGG sınav sonuçları bugün açıklanacak mı, ne zaman açıklanır? ÖGG sonuçları için heyecan sürüyor!
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