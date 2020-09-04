Resimli Cuma mesajları: 4 Eylül Cuma mesajları ve sözleri ile yakınlarınıza hayırlı cumalar dileyin!

4 Eylül resimli Cuma mesajları burada! Müslümanlar için bir bayram günü olan yeni bir Cuma gününe ulaştık. Bu mübarek günde insanlar, sevdiklerinin Cuma gününü tebrik etmek için resimli Cuma mesajları ve sözlerini araştırıyorlar. Birçok resimli ve resimsiz seçenek bulunan Cuma mesajları ve sözleri bu başlık altında yer alıyor. Yakınlarınızın Cuma gününü tebrik etmek için, haberimizden seçeceğiniz en güzel resimli ve resimsiz Cuma mesajları ve sözlerini kolayca telefonunuza kaydedebilir ve istediğiniz platformdan kolayca onlara gönderebilirsiniz. İşte, en güzel resimli Cuma mesajları ve sözler…

EN GÜZEL ANLAMLI VE RESİMLİ CUMA MESAJLARI 14 ŞUBAT 2020

Haberimizde ilerleyerek, birbirinden farklı seçenekleri ile 2020 Cuma mesajları ve sözleri görsellerine ulaşabilir, dua ve ayet içerenlerini sevdiklerinize iletebilirsiniz.

Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Hayırlı cumalar.

Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin! Hayırlı cumalar.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.