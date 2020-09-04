Sabah’a uluslararası ödül

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İslam İşbirliği Gençlik Forumu işbirliğinde "Gönüllülük" temasıyla düzenlenen uluslararası fotoğraf yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu. Büyük ödülü kazanan SABAH fotomuhabiri Murat Şengül'e ödülünü Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu takdim etti. Üsküdar Bilim Merkezi'nde dün gerçekleşen programda konuşan Şengül, "En büyük teşekkürü zor şartlarda çalışan itfaiye, polis ve askerimiz hak ediyor" dedi.Şengül, Van depreminde enkaz altında kalan gence su içirmeye çalışan kurtarma ekiplerini gösteren "Can Suyu" adlı fotoğrafla büyük ödüle layık görülmüştü. SABAH