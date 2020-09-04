Satmak istediği dua kitabını almayan engelliyi, bıçak tehdidiyle gasbetti

Doğan K. ise parasının olmadığını söyleyerek Yıldız'ı geri çevirdi. Doğan K.'ya inanmayan Bahadır Yıldız ise, üzerindeki bıçağı çıkartarak, cüzdanını vermesini söyledi. Direnen Doğan K. ile zorla cüzdanı almak isteyen Yıldız, arasında arbede çıktı. Saldırgan, Doğan K.'nin cebinden cüzdanı aldı. İçinde para olmadığını görünce de yere atıp, yürüyerek uzaklaştı.