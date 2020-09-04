Son Dakika Haberi: Elazığ’da korkutan deprem! Malatya, Adıyaman, Bingöl’de de hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Elazığ Sivirice'de saat 19.02'de 3.7 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 11.04 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Malatya, Adıyaman, Bingöl illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA DEPREM! ELAZIĞ SİVRİCE'DE 3.7 ŞİDDETİNDE DEPREM MEYDANA GELDİ!

Son dakika Elazığ depremine ilişkin Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri ve tüm detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ