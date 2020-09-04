Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son Dakika Haberi: Elazığ’da korkutan deprem! Malatya, Adıyaman, Bingöl’de de hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...

Son Dakika Haberi: ’da korkutan ! , , ’de de hissedildi! ve BURADA...

Boğaziçi Üniversitesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () tarafından yayınlanan verilerine göre Sivrice’de korkutan bir meydana geldi. Sarsıntılar , , illerimizde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı. İşte haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 4.9.2020 19:14 Son Güncelleme: 4.9.2020 19:37 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Elazığ’da korkutan deprem! Malatya, Adıyaman, Bingöl’de de hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...

Boğaziçi Üniversitesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ()'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Sivirice'de saat 19.02'de 3.7 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 11.04 kilometre derinliğinde meydana gelen , , illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA DEPREM! ELAZIĞ SİVRİCE'DE 3.7 ŞİDDETİNDE DEPREM MEYDANA GELDİ!

Son dakika Elazığ depremine ilişkin Kandilli Rasathanesi ve verileri ve tüm detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Son Dakika Haberi: Elazığ’da korkutan deprem! Malatya, Adıyaman, Bingöl’de de hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son Dakika Haberi: Elazığ’da korkutan deprem! Malatya, Adıyaman, Bingöl’de de hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...

ELAZIĞ DEPREMİ DETAYLARI

Son Dakika Haberi: Elazığ’da korkutan deprem! Malatya, Adıyaman, Bingöl’de de hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...

...

ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi: Elazığ’da korkutan deprem! Malatya, Adıyaman, Bingöl’de de hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA