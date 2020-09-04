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haberi: Tartışma sırasında öz oğlunu öldürdü! Polisi arayıp "Oğlumu öldürdüm gelin" dedi...

Aile arasındaki kavga ölümle bitti! 'dan gelen haberi kan dondurdu. Nedeni belirlenemeyen tartışma sonrasında S.B, oğlu Selçuk Baltacıoğlu'nu öldürdü. Cinayeti işledikten sonra polis ekiplerini arayan baba "Oğlumu öldürdüm." diyerek teslim oldu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DHA
Giriş Tarihi: 4.9.2020 08:47 Son Güncelleme: 4.9.2020 08:51 ABONE OL
Son dakika haberi: Tartışma sırasında öz oğlunu öldürdü! Polisi arayıp Oğlumu öldürdüm gelin dedi...
Kastamonu'da yaşanan aile içi kavga sonunda baba eline geçirdiği bıçakla oğlu Selçuk Baltacıoğlu'nu öldürdü! Cinayeti işledikten sonra polis ekiplerini arayan baba emniyet güçlerine teslim oldu. Polis ekiplerine teslim olduktan sonra sağlık kontrolü için hastaneye götürülen baba gözaltına alındı. Babanın cinayeti neden işlediği, kavganın hangi tartışma sonrası çıktığı araştırılıyor.

DHA'nın haberine göre, Kastamonu'da Kuzeykent Mahallesi Kazıkkarabekir Caddesi üzerine bulanan bir apartmanda ikamet eden S.B., evde bulundukları sırada oğlu Selçuk Baltacıoğlu ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba S.B., eline geçirdiği bıçakla oğlu Selçuk Baltacıoğlu'nu bıçaklayarak öldürdü.

Bir süre sonra baba S.B., 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak 'oğlunu öldürdüğü' ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak evde incelemelerde bulundu.

Olayın ardından cinayet şüphelisi baba S.B., Kastamonu Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Son dakika haberi: Tartışma sırasında öz oğlunu öldürdü! Polisi arayıp "Oğlumu öldürdüm gelin" dedi...
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