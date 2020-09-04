Son dakika haberler... Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül 2020 Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi mi?

Son dakika sokağa çıkma yasağı haberleri… Milyonların sabahın ilk saatleriyle merak ettiği kısıtlama uygulamaları ile ilgili vatandaşlar tarafından beklenti sürüyor. Ülkemizde Covid-19 pozitif vaka sayılarında yaşanan artışla beraber gözler hafta içi yapılan Bilim Kurulu Toplantısına çevrilmişti. Bakan Koca, toplantı sonrası yaptığı açıklamada henüz böyle bir kısıtlamanın gündemde olmadığını ifade etmişti. Peki, Bugün ve yarın hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi mi? İşte son dakika gelişmeleri…
Salgının ilk günlerinde tedbiren alınan kararlardan biri de sokağa çıkma yasağı uygulamaları olmuştu. Normalleşme adımları ile beraber kaldırılan bu kısıtlama şimdilerde vakalarda yaşanan gözle görülür artışla beraber vatandaşların kısıtlama beklentisine neden oldu…
BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da vakaların tırmanış eğiliminde olduğunu açıklamıştı. İstanbul'dan çok daha fazla vakanın bulunduğunu söyleyen Koca, kenttekileri tedbire davet etmişti.
Açıklamaların ardından gözler Başkent Ankara'ya çevrilmişti. Ankaralılar , herhangi bir sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak ediyordu. Beklenen açıklama Ankara Valisi Vasip Şahin'den geldi.
Şahin, herhangi bir sokağa çıkma yasağının gündemlerinde olmadığını belirtti. Bunun yanı sıra, diğer illere ilişkin de bir sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor.
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika haberi: Hafta sonu bazı illerde sokağa çıkma kısıtlaması...
Sokağa çıkma yasağı, vaka sayılarındaki artış nedeniyle yeniden gündemde. A Haber ekranlarında, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınması gündemde olan kısıtlamaları paylaşan Elif Saatçıoğlu, illere göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelebileceğini söyledi. Özellikle corona virüsü vaka sayısı yüksek olan illerde, hayatı yavaşlatacak tedbirlerin alınabileceği paylaşıldı. İşte, Ankara'nın gündeminde olan olası tedbirler...
A Haber ekranlarında Elif Saatçıoğlu'nun verdiği bilgilere göre, havaların soğumasıyla birlikte bulaşma riskinin artması nedeniyle bir dizi önlemler alınması planlanıyor. Toplantılarda ilköğretimin açık olması, kronik hastalığı olan çocukların uzaktan eğitim alması ve 8 ile 12. sınıfların okula gitmesine sıcak bakılıyor. Üniversitelerin açılması da şu anda gündemde yok.
Sokağa çıkma kısıtlamalarının da yurt genelinde değil de bölgesel olarak yapılabileceği belirtiliyor. Bu dönemde hayatı durdurmak yerine hareketliliği yavaşlatacak kararlar alınması bekleniyor. Bir ilde vaka sayısı yüksekse o il için hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilmesine sıcak bakılıyor.