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Son Dakika Haberleri | Hafta sonu olacak mı? 5-6 Eylül tarihlerinde sokağa çıkma yasağı var mı?

Corona virüsü salgınının erken dönemlerinde getirilen uygulaması, vaka sayılarının artmasıyla birlikte yeniden tartışma konusu oldu. Bulaşı zincirini kırmak için, Nisan ve Mayıs aylarında hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Büyükşehirler ve 'ı kapsayan bu yasaklar normalleşme süreci ile birlikte sona erdi. Sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu konuşulurken, Valiliği'nden son dakika açıklaması geldi. İşte, yapılan açıklamaya ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 4.9.2020 12:22 ABONE OL
Son Dakika Haberleri | Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 5-6 Eylül tarihlerinde sokağa çıkma yasağı var mı?

olacak mı sorusu, yeniden tartışma konusu oldu ve özellikle vaka sayısının fazla olduğu illerde yaşayan vatandaşlar, hafta sonu kısıtlama olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte, yetkili merciler tarafından konuya ilişkin yapılan son açıklamalar ve gündemde olan seçenekler...

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri şöyle;

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'da vakaların tırmanış eğiliminde olduğunu açıklamıştı. İstanbul'dan çok daha fazla vakanın bulunduğunu söyleyen Koca, kenttekileri tedbire davet etmişti.

Açıklamaların ardından gözler Başkent Ankara'ya çevrilmişti. Ankaralılar , herhangi bir sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak ediyordu. Beklenen açıklama Ankara Valisi Vasip Şahin'den geldi.

Şahin, herhangi bir sokağa çıkma yasağının gündemlerinde olmadığını belirtti.

Türkiye'de 3 Eylül 2020 Perşembe akşamı açıklanan son verilere göre 1642 kişi koronavirüse yakalanmış, 49 kişi hayatını kaybetmişti.

Son Dakika Haberleri | Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 5-6 Eylül tarihlerinde sokağa çıkma yasağı var mı?

, vaka sayılarındaki artış nedeniyle yeniden gündemde. A Haber ekranlarında, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınması gündemde olan kısıtlamaları paylaşan Elif Saatçıoğlu, illere göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelebileceğini söyledi. Özellikle corona virüsü vaka sayısı yüksek olan illerde, hayatı yavaşlatacak tedbirlerin alınabileceği paylaşıldı. İşte, 'nın gündeminde olan olası tedbirler...

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika haberi: Hafta sonu bazı illerde sokağa çıkma kısıtlaması...

Son Dakika Haberleri | Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 5-6 Eylül tarihlerinde sokağa çıkma yasağı var mı?

A Haber ekranlarında Elif Saatçıoğlu'nun verdiği bilgilere göre, havaların soğumasıyla birlikte bulaşma riskinin artması nedeniyle bir dizi önlemler alınması planlanıyor. Toplantılarda ilköğretimin açık olması, kronik hastalığı olan çocukların uzaktan eğitim alması ve 8 ile 12. sınıfların okula gitmesine sıcak bakılıyor. Üniversitelerin açılması da şu anda gündemde yok.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının da yurt genelinde değil de bölgesel olarak yapılabileceği belirtiliyor. Bu dönemde hayatı durdurmak yerine hareketliliği yavaşlatacak kararlar alınması bekleniyor. Bir ilde vaka sayısı yüksekse o il için hafta sonu getirilmesine sıcak bakılıyor.

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Son Dakika Haberleri | Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 5-6 Eylül tarihlerinde sokağa çıkma yasağı var mı?
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