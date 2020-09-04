Son Dakika Haberleri | Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 5-6 Eylül tarihlerinde sokağa çıkma yasağı var mı?

Sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu, yeniden tartışma konusu oldu ve özellikle vaka sayısının fazla olduğu illerde yaşayan vatandaşlar, hafta sonu kısıtlama olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte, yetkili merciler tarafından konuya ilişkin yapılan son açıklamalar ve gündemde olan seçenekler...
Sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri şöyle;
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da vakaların tırmanış eğiliminde olduğunu açıklamıştı. İstanbul'dan çok daha fazla vakanın bulunduğunu söyleyen Koca, kenttekileri tedbire davet etmişti.
Açıklamaların ardından gözler Başkent Ankara'ya çevrilmişti. Ankaralılar , herhangi bir sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak ediyordu. Beklenen açıklama Ankara Valisi Vasip Şahin'den geldi.
Şahin, herhangi bir sokağa çıkma yasağının gündemlerinde olmadığını belirtti.
Türkiye'de 3 Eylül 2020 Perşembe akşamı açıklanan son verilere göre 1642 kişi koronavirüse yakalanmış, 49 kişi hayatını kaybetmişti.
Sokağa çıkma yasağı, vaka sayılarındaki artış nedeniyle yeniden gündemde. A Haber ekranlarında, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınması gündemde olan kısıtlamaları paylaşan Elif Saatçıoğlu, illere göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelebileceğini söyledi. Özellikle corona virüsü vaka sayısı yüksek olan illerde, hayatı yavaşlatacak tedbirlerin alınabileceği paylaşıldı. İşte, Ankara'nın gündeminde olan olası tedbirler...
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika haberi: Hafta sonu bazı illerde sokağa çıkma kısıtlaması...
A Haber ekranlarında Elif Saatçıoğlu'nun verdiği bilgilere göre, havaların soğumasıyla birlikte bulaşma riskinin artması nedeniyle bir dizi önlemler alınması planlanıyor. Toplantılarda ilköğretimin açık olması, kronik hastalığı olan çocukların uzaktan eğitim alması ve 8 ile 12. sınıfların okula gitmesine sıcak bakılıyor. Üniversitelerin açılması da şu anda gündemde yok.
Sokağa çıkma kısıtlamalarının da yurt genelinde değil de bölgesel olarak yapılabileceği belirtiliyor. Bu dönemde hayatı durdurmak yerine hareketliliği yavaşlatacak kararlar alınması bekleniyor. Bir ilde vaka sayısı yüksekse o il için hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilmesine sıcak bakılıyor.