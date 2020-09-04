Son Dakika Haberleri | Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 5-6 Eylül tarihlerinde sokağa çıkma yasağı var mı?

Sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu, yeniden tartışma konusu oldu ve özellikle vaka sayısının fazla olduğu illerde yaşayan vatandaşlar, hafta sonu kısıtlama olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte, yetkili merciler tarafından konuya ilişkin yapılan son açıklamalar ve gündemde olan seçenekler...

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri şöyle;

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da vakaların tırmanış eğiliminde olduğunu açıklamıştı. İstanbul'dan çok daha fazla vakanın bulunduğunu söyleyen Koca, kenttekileri tedbire davet etmişti.

Açıklamaların ardından gözler Başkent Ankara'ya çevrilmişti. Ankaralılar , herhangi bir sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak ediyordu. Beklenen açıklama Ankara Valisi Vasip Şahin'den geldi.

Şahin, herhangi bir sokağa çıkma yasağının gündemlerinde olmadığını belirtti.

Türkiye'de 3 Eylül 2020 Perşembe akşamı açıklanan son verilere göre 1642 kişi koronavirüse yakalanmış, 49 kişi hayatını kaybetmişti.