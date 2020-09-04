Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika! Kağıthane’de korkunç olay: Ev arkadaşının boğazını kesti

Son dakika! ’de korkunç olay: Ev arkadaşının boğazını kesti

Son dakika haberler... İstanbul 'de iki ev arkadaşı arasında korkunç bir olay yaşandı. Kağıthane’de beraber kalan iki ev arkadaşı arasında çıkan kavgada kan döküldü. Boğazından ve göğsünden arkadaşını bıçaklayan zanlı ortadan kaybolurken, yaralı hastaneye kaldırıldı. Evin içinde başlayıp sokağa taşan kavgada her yer kan gölüne döndü. Polis ekipleri olay yerinde inceleme ve soruşturma başlattı.

İHA
Giriş Tarihi: 4.9.2020 10:01 Son Güncelleme: 4.9.2020 10:11 ABONE OL
Kağıthane’de korkunç olay: Her yer kan gölüne döndü...

Son dakika haberi... İstanbul'un ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Olay, 19:00 sıralarında Kâğıthane Akçay Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.D (20) ile ev arkadaşı henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladılar. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. İsmi öğrenilemeyen şüpheli, eline aldığı ekmek bıçağıyla H.D isimli arkadaşına saldırmaya başladı.

Kağıthane’de korkunç olay: Her yer kan gölüne döndü...

Şüpheli, ev arkadaşını önce göğsünden daha sonra boğazından bıçaklayarak evden uzaklaştı. Aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan H.D. kendisi dışarıya attı. Yaşanan olay sonrası sokakta komşularının kanlar içinde yattığını gören vatandaşlar sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa bir sürede olay yerine gelen ekipler, yoğun kan kaybeden H.D'yi Şişli Etfal Hastanesine kaldırdı.

Kağıthane’de korkunç olay: Her yer kan gölüne döndü...

Hastanede müdahale edilen H.D'nin hayati tehlikesi olmadığı ancak boğazında ve göğsünde bıçak yaraları olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, şüpheli ev arkadaşını yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika! Kağıthane’de korkunç olay: Ev arkadaşının boğazını kesti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA