Son dakika! Kağıthane’de korkunç olay: Ev arkadaşının boğazını kesti

Hastanede müdahale edilen H.D'nin hayati tehlikesi olmadığı ancak boğazında ve göğsünde bıçak yaraları olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, şüpheli ev arkadaşını yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

