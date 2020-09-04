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ilaçları virüsten ölüm riskini azaltıyor

Giriş Tarihi: 4.9.2020 ABONE OL
Steroid ilaçları virüsten ölüm riskini azaltıyor
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve İngiltere'de yer alan Bristol Üniversitesi yaptığı ortak çalışmada, ucuz ve kolay erişilebilen hidrokortizon, metilprednizolon ve deksametazon adlı steroid ilaçlarının kritik yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) hastalarında ölüm riskini yüzde 20 azalttığı açıklandı. Bununla birlikte hidrokortizon, deksametazonun ardından geniş kapsamlı kullanımı önerilen ikinci steroid ilacı oldu. Araştırmacılar, söz konusu gelişmenin Kovid-19 tedavisi için önemli bir ilerleme olduğunu kaydetti.
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Steroid ilaçları virüsten ölüm riskini azaltıyor
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