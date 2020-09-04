Süper loto sonuçları canlı çekilişle açıklandı! Milli Piyango Online ile 3 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

Sisal Şans ve MPİ (Milli Piyango İdaresi) kurumları arasında yapılan işbirliğiyle gerçekleştirilen ve Milli Piyango Online üzerinde yer alan MP TV'de canlı çekiliş düzenlenen MPİ Süper Loto sonuçları 3 Eylül 2020 Perşembe günü (Bugün) belli olacak. MP TV'den şans oyunu severler için yapılan Süper Loto canlı çekilişiyle bugün belli olacak şanslı numaraların tahminini doğru yapmak ve büyük ikramiye kazanan kişi olmak isteyen şans oyunu severler merak ve heyecan içinde 3 Eylül Süper Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranına ulaşmak istiyor.
Süper Loto 3 Eylül çekilişi canlı yayını ve bilet sorgulama ekranını burada bulabilir ve kazandıran numaraları öğrenebilirsiniz. İşte MP TV ile 3 Eylül Sayısal Loto sonuçları canlı çekiliş yayını…
Şanslı numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.