Swarm hesap silme: Swarm hesabı nasıl silinir?

Kullanıcıların online olarak yer bildirimi yaptığı uygulamalardan olan Swarm, ülkemizde de oldukça popüler durumda bulunuyor. Çeşitli sebeplerden dolayı uygulamayı artık kullanmak istemeyen kullanıcılar, Swarm hesap silme işlemini nasıl yapacaklarını merak ediyor. Peki, Swarm hesabı nasıl silinir? İşte detaylar

SWARM HESAP SİLME

Swarm hesap silme işlemi telefon üzerinden gerçekleştirilemiyor. Swarm hesabını, kalıcı olarak silmek isteyen kişiler bu işlemi bilgisayar üzerinden gerçekleştirmek zorundalar.

SWARM HESABI NASIL SİLİNİR?

Swarm hesabınızı nasıl sileceğinizi anlatmaya başlamadan önce talefon ve tablet gibi mobil cihazlar ile bu işlemin gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığını belirtelim. İnternet erişiminin olduğu bir bilgisayar ile yapmanız gereken işlemler şu şekilde:

Bilgisayarınız internet tarayıcısından Foursquare adresine giriş yapın.

Daha sonra hesap silme sayfasını açın.

Hesap bilgileriniz ile siteye giriş yapın.

Daha sonra Swarm'dan neden ayrılıyorsun sorusunu yanıtlayın.

Ardından delete account butonuna tıklayarak işlemleri tamamlayabilirsiniz.