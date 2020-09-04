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Tunceli'de hakim evinde ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İlçesi hakimi yaşadığı dairede ölü bulunmuştu. Tunceli Valiliği, Hakimin kendisine ait silahla kazaen kendisini vurduğunu açıkladı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 4.9.2020 20:55 Son Güncelleme: 4.9.2020 20:56 ABONE OL
Tunceli'de hakim Erkin Özen evinde ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Tunceli Hozat hakimi Erkin Özen yaşadığı dairede ölü bulunmuştu.

Edinilen bilgiye göre, hakim Erkin Özen'den haber alamayan arkadaşları yaşadığı evine gitti.

Burada kapıyı açmayan hakimin evine girildi. Eve giren arkadaşları hakimin cansız bedeniyle karşılaştı.

Yapılan ilk gözlemde Özen'in başından tek kurşunla vurularak yaşamını yitirdiği görüldü.

Olayla ilgili çalışma başlatılırken hakimin ölümünün intihar mı yoksa cinayet mi olduğu derinlemesine araştırılmaya başlandı.

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Olayın sırrı Valilik açıklaması ile aydınlandı. Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Tunceli Hozat Adliyesinde Asliye Ceza Hakimi olarak görev yapan Erkin Özen , kendisine ait olan tabancanın kazara ateş alması sonucu vefat etmiştir.

Merhum Hakimimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve meslektaşlarına başsağlığı diliyoruz"denildi.

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Tunceli'de hakim Erkin Özen evinde ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu
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