Vali Şahin'den son dakika açıklaması: Ankara'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı var mı?

Corona virüsü ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları tekrar gündeme geldi. Hal böyle olunca konu ile ilgili son dakika gelişmeleri de yakından takip edilmeye başlandı. Özellikle Ankara corona vaka sayısındaki artış nedeniyle kısıtlamaların gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki; Ankara'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı var mı?
Ankara Valiliği'nden son dakika açıklamaları şöyle;
Ankara Valiliği: Koronayla mücadele kapsamında sünnet, kına, nişan gibi etkinlikleri yasaklamış ve düğünleri en fazla 1 saatle sınırlandırmıştık. Salgının kontrol altına alınması amacıyla son aldığımız UHK kararıyla ilimizde sokak ve köy düğünlerine de izin verilmeyecek.
ANKARA'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da vakaların tırmanış eğiliminde olduğunu açıklamıştı. İstanbul'dan çok daha fazla vakanın bulunduğunu söyleyen Koca, kenttekileri tedbire davet etmişti.
Açıklamaların ardından gözler Başkent Ankara'ya çevrilmişti. Ankaralılar , herhangi bir sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak ediyordu. Beklenen açıklama Ankara Valisi Vasip Şahin'den geldi.
Şahin, herhangi bir sokağa çıkma yasağının gündemlerinde olmadığını belirtti.
Türkiye'de 3 Eylül 2020 Perşembe akşamı açıklanan son verilere göre 1642 kişi koronavirüse yakalanmış, 49 kişi hayatını kaybetmişti.