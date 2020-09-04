Vali Şahin'den son dakika açıklaması: Ankara'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı var mı?

Corona virüsü ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları tekrar gündeme geldi. Hal böyle olunca konu ile ilgili son dakika gelişmeleri de yakından takip edilmeye başlandı. Özellikle Ankara corona vaka sayısındaki artış nedeniyle kısıtlamaların gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki; Ankara'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı var mı?

ANKARA'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Ankara Valiliği'nden son dakika açıklamaları şöyle;