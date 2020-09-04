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Yolcuları şoke eden olay! Otobüs Şoförüne dehşeti yaşattı

'da, halk otobüsüne maskesiz binmek isteyen yolcu, kendisini uyaran şoförü yumruklayarak, boğazını sıktı. Otobüste şoföre saldırı anı, araç kamerasına yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 4.9.2020 16:20 Son Güncelleme: 4.9.2020 16:26 ABONE OL
Yolcuları şoke eden olay! Otobüs Şoförüne dehşeti yaşattı

Olay, Samandağ- Antakya hattındaki halk otobüsünde meydana geldi. Otobüse maske takmadan binen kimliği belirsiz kişi, şoförün inmesi gerektiği uyarısına rağmen yolculuk yapmak istedi.

Maske uyarısı yapan şoföre yumruklu saldırı kamerada | Video



Maskesiz yolcu kabul etmediğini, para cezası kesildiğini hatırlatan şoföre tepki gösteren yolcu, küfretmeye başladı. Aracı yol kenarına çeken otobüs şoförünü yumruklamaya başlayan yolcu, boğazını da sıktı.



Otobüste paniğe neden olan olay sonrası şoför, polise giderek, yolcudan şikayetçi oldu. Otobüste şoföre saldırı anı, araç kamerasınca anbean kaydedildi.

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Yolcuları şoke eden olay! Otobüs Şoförüne dehşeti yaşattı
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