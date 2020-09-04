Zonguldak'ta özel maden ocağında iş kazası: 1 yaralı

Zonguldak'ta özel bir madende bir iş kazası meydana geldi. Akşam saatlerinde meydana gelen kaza şans eseri ucuz atlatıldı.
VAGON DEVRİLDİ, BİR İŞÇİ YARALANDI
Kırat Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir kömür madeni ocağında kömür vagonunun devrilmesi sonucu Hayrettin Ş. (45) vagonun çarpmasıyla yaralandı. Maden işçisi, mesai arkadaşlarının yardımıyla ocaktan çıkartıldı.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Hayrettin Ş., 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Kaldırıma çarpan otomobil takla attı: 1’i çocuk 2 yaralı Maysak tayfunu Rusya'yı vurdu! Binadan kopan plakalar yolda yürüyen kadına isabet etti