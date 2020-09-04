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'ta özel iş kazası: 1 yaralı

'ta özel vagon devrildi. Vagonun devrilmesi sonucu bir maden işçisi yaralandı. Hayrettin Ş., mesai arkadaşlarının yardımıyla dışarı çıkarıldı. Sağlık ekiplerin ilk müdahalesinin ardından işçi tedavi altına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 5.9.2020 01:38 Son Güncelleme: 5.9.2020 01:39 ABONE OL
Zonguldak'ta özel maden ocağında iş kazası: 1 yaralı

Zonguldak'ta özel bir madende bir iş kazası meydana geldi. Akşam saatlerinde meydana gelen kaza şans eseri ucuz atlatıldı.

VAGON DEVRİLDİ, BİR İŞÇİ YARALANDI

Kırat Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir kömür madeni ocağında kömür vagonunun devrilmesi sonucu Hayrettin Ş. (45) vagonun çarpmasıyla yaralandı. Maden işçisi, mesai arkadaşlarının yardımıyla ocaktan çıkartıldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hayrettin Ş., 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Zonguldak'ta özel maden ocağında iş kazası: 1 yaralı
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