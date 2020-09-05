19 yaşındaki Rabia Çerçi'nin katil zanlısı tutuklandı

Yaralanan sürücü Nazif G. bunun üzerine aracıyla hastaneye gitti. Burada sağlık ekiplerince Rabia Çerçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından Hasan Hüseyin Demir isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli Hasan Hüseyin Demir'in ifadesinde Nafiz G. ile aralarında daha önceden husumet bulunduğunu ve olayın olduğu gece evden çıkarken bir otomobilde ona rastladığını ve tartıştıklarını söylediği bildirildi. Nafiz G.'nin kendisine küfür ve hakaret ettiğini ileri süren Demir, eve gidip pompalı tüfeği aldığını ve ateş ettiğini söyledi.