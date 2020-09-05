Aile hekimi, kamp yaptığı çadırında ölü bulundu

Isparta'da yaşayan ve Aksu ilçesindeki Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan aile hekimi Doktor Deniz Akdağ, dün akşam arkadaşlarıyla birlikte kamp kurmak için Pınar Gözü Tabiat Parkı'na gitti. Gece yarısı uyumak için çadırına geçen Doktor Akdağ'ı sabah saatlerinde arkadaşları uyandırmak istedi. Akdağ'ın hareketsiz olduğunu fark eden arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Gelen sağlık görevlileri, Akdağ'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Doktor Deniz Akdağ'ın mide rahatsızlığı olduğu öğrenilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belli olacak.