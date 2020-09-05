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'da iş ortağı tarafından bıçaklanarak öldürülen kişinin otopsi işlemi tamamlandı

'da iş ortağı tarafından bıçaklanarak öldürülen kişinin Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemi tamamlandı.

AA
Giriş Tarihi: 5.9.2020 16:04 ABONE OL
Antalya'da iş ortağı tarafından bıçaklanarak öldürülen kişinin otopsi işlemi tamamlandı

İş ortağıyla çıkan kavgada ölen Halil Kuş'un cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı. Kuş'un cenazesinin Serik ilçesinde defnedileceği öğrenildi. Bıçaklı kavgada yaralanan iş ortağı M.A'nın hastanedeki tedavisi sürüyor. Şüphelinin, taburcu edilmesinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'de dün akşam iki iş ortağı arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan bıçaklı kavgada Halil Kuş yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Polisin yaralı halde yakaladığı M.A, Kepez Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

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Antalya'da iş ortağı tarafından bıçaklanarak öldürülen kişinin otopsi işlemi tamamlandı
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