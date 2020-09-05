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'de sosyal mesafe kuralına uymadan asker uğurlayan kişilere ceza kesildi

Emniyet Müdürlüğü, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde () sosyal mesafe kuralına uymayarak asker uğurlaması yapan 11 kişiye, 34 bin 650 lira para cezası kesildiğini açıkladı.

İHA
Giriş Tarihi: 6.9.2020 06:04 ABONE OL
AŞTİ'de sosyal mesafe kuralına uymadan asker uğurlayan kişilere ceza kesildi
Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında AŞTİ'de sosyal mesafe kuralına uymayarak asker uğurlaması yapıldığına ilişkin görüntüler yer aldı. Konuyla ilgili yapılan çalışmalar sonucu, sosyal mesafe kuralına riayet etmeyerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı davrandığı belirlenen 11 kişi yakalandı.
Yakalananlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereği toplam 34 bin 650 lira idari para cezası uygulandı.
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AŞTİ'de sosyal mesafe kuralına uymadan asker uğurlayan kişilere ceza kesildi
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