Aydıntuğ ailesi tekrar gündemde! Kızı Başak annesini öldürmüştü...O da sokağa ateş açtı

KIZI ANNESİNİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

Prof. Dr. Aydıntuğ'un kızı Başak Aydıntuğ da 24 Mart 2008'de, annesi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Olcay Tiryaki Aydıntuğ'u, boğazını keserek öldürmüştü. "Müebbet hapis" cezası alan ve halen cezaevinde bulunan Başak Aydıntuğ, ifadesinde cinayeti bir şahsın yönlendirmesiyle işlediğini belirterek, "Bu şahısla bir süre boğuştuk, boğazım ve vücudumda bulunan yaralar bu sırada oldu. Benim gördüğüm bu kişi bana zarar vermek istemedi. Gördüklerimin ardından yaşamak istemediğimi, ölmek istediğimi söyleyince bu şahıs 'Rahatlamak için ne istiyorsan yap' diyerek bana bir bıçak verdi. Bıçakla boğazımı kesmeye çalıştım, ama derine batıramadım. Kan görünce, yapamayacağımı anladım. Ardından banyoya giderek dua etmeye başladım. (Şahıs) Bugüne kadar beni 4 kez cezalandırdı. Sonuncusunu da annemi öldürerek yaptı" demişti.