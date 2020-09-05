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’ta koalisyon güçlerine destek sağlayan TIR'a : 1 yaralı

’ın başkenti ’ta öncülüğündeki koalisyon güçlerine destek sağlayan TIR'a düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi yaralandı.

İHA
Giriş Tarihi: 5.9.2020 23:35 Son Güncelleme: 5.9.2020 23:36 ABONE OL
Bağdat’ta koalisyon güçlerine destek sağlayan TIR'a bombalı saldırı: 1 yaralı
Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine yönelik saldırılar devam ediyor. Irak güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada, başkent Bağdat'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine destek sağlayan TIR'a Şule otobanından geçiş yaptığı sırada bombalı saldırı düzenlendi. Yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bölgede bulunan 1 sivil yaralanırken, olay yeri güvenlik kordonu altına alındı. Yaralı kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan Irak'ta son aylarda koalisyon güçlerine lojistik destek sağlayan TIR'ları hedef alan saldırılar artarken, saldırıları şu ana kadar üstlenen olmadı.
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Bağdat’ta koalisyon güçlerine destek sağlayan TIR'a bombalı saldırı: 1 yaralı
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