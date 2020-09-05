Çılgın Sayısal Loto sonuçları 5 Eylül 2020 açıklandı! Milli Piyango Online MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama motoru

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Çılgın sonuçları 5 Eylül 2020 açıklandı! Online MPİ Loto sonuçları bilet sorgulama motoru

Şans oyunları oynayan yüz binlerce vatandaş için yeni dönemde de Çılgın sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar heyecan kaynağı oluyor. Online tarafından gerçekleştirilen canlı çekiliş ile 5 Eylül Loto sonuçları ve kazanan numaraları açıklandı. MPİ Çılgın bilet sorgulama yapmak isteyen vatandaşlar, sorgulama işlemini haberimizden yapabilirler. İşte, haftanın Çılgın Sayısal Loto sonuçları kazanan numaraları ve 5 Eylül Milli Piyango Online MPİ bilet sorgulama ekranı...

Giriş Tarihi: 5.9.2020 22:04 Son Güncelleme: 5.9.2020 22:04 ABONE OL
Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları açıklanıyor! 5 Eylül Milli Piyango Online MPİ ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama motoru burada

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi, yeni dönem ile beraber değişiklik gösteren ve ikramiyeleri artan 5 Eylül çekilişi sonuçları ile sona erdi. Online tarafından haftada üç gün gerçekleştirilen Loto çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 5 Eylül ekranı sabah.com.tr'de!

5 EYLÜL ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! MİLLİ PİYANGO ONLİNE BİLET SORGULAMA EKRANI

Çılgın Sayısal Loto 5 Eylül çekilişi bu akşam Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.30'da yapıldı ve sonuçları açıklandı. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz gün gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye 58 milyon TL devretmişti.

İşte, Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve haftanın kazanan numaraları...

Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları açıklanıyor! 5 Eylül Milli Piyango Online MPİ ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama motoru burada

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 5 EYLÜL

Çılgın 'da 5 Eylül çekilişi Online'da yapıldı. Haftanın kazanan numaraları şu şekilde oldu;

18, 54, 61, 70, 75, 85 ve joker 87

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları açıklanıyor! 5 Eylül Milli Piyango Online MPİ ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama motoru burada

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NELERDİR?

Çılgın , 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin. oynamak için, www.millipiyangonline.com veya uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca satış bayilerinden Çılgın kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango'nun resmi YouTube Kanalı xxx üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

Oynadığın her kolon sadece 3 TL'dir.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları açıklanıyor! 5 Eylül Milli Piyango Online MPİ ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama motoru burada

ÇILGIN SAYISAL LOTO NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Çılgın çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Loto çekilişlerini 'nun resmi YouTube Kanalı saat 21:30'da üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

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Çılgın Sayısal Loto sonuçları 5 Eylül 2020 açıklandı! Milli Piyango Online MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama motoru
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