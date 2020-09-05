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Haberler Yaşam Haberleri Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Online MPİ ile 5 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı

Çılgın çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? Online MPİ ile 5 Eylül Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı

Bu akşam gerçekleştirilecek olan çekilişle birlikte 5 Eylül Çılgın sonuçları açıklanacak. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye 58 milyon TL devretmişti. Peki, 5 Eylül Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Çılgın Sayısal Loto 5 Eylül sonuçları MPİ bilet sorgulama işlemlerinizi, Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandıktan sonra haberimizin içerisinde yer alan Online bilet sorgulama ekranından yapabilirsiniz.

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Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Online MPİ ile 5 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı

'da yeni dönemin başlaması ile beraber Çılgın çekiliş sonuçları da yakından takip ediliyor. Sayısal Loto sonuçları, Online internet sitesi üzerinden açıklanıyor. Geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye 58 milyon TL devretmişti. Bunun ardından da Sayısal Loto biletlerine olan ilgi daha da arttı.

5 EYLÜL ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR

Geçtiğimiz hafta kazanan sayılar, 11 - 12 - 21 - 27 - 73 - 88 joker numara da 86 oldu. 6 bilen çıkmadığından büyük ikramiye sonraki çekilişe devretti. Çekilişte 5+1 bilen de olmazken 5 bilen 1 kişi 362.482,40 TL, 4 bilen 262 kişi 1.383,50 TL, 3 bilen 9.549 kişi 94,90 TL ve 2 bilen 136.738 kişi ise 9,90 TL ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MİLLİ PİYANGO ONLİNE BİLET SORGULAMA EKRANI

Sayısal Loto'nun büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam yapılacak. Loto çekilişi, 5 Eylül 2020 Cumartesi günü saat 21.30'da gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.

Milli Piyango Online 5 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonucu bilet sorgulama ve oyuna ilişkin diğer detaylar ise şu şekilde;

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Online MPİ ile 5 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Online MPİ ile 5 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı

ÇILGIN SAYISAL LOTO NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Çılgın çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Loto çekilişlerini 'nun resmi YouTube Kanalı saat 21:30'da üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Online MPİ ile 5 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NELERDİR?

Çılgın , 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin. oynamak için, www.millipiyangonline.com veya uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango'nun resmi YouTube Kanalı xxx üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

Oynadığın her kolon sadece 3 TL'dir.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

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Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Online MPİ ile 5 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı
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