Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Online MPİ ile 5 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango'da yeni dönemin başlaması ile beraber Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları da yakından takip ediliyor. Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango Online internet sitesi üzerinden açıklanıyor. Geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye 58 milyon TL devretmişti. Bunun ardından da Sayısal Loto biletlerine olan ilgi daha da arttı.

5 EYLÜL ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR

Geçtiğimiz hafta kazanan sayılar, 11 - 12 - 21 - 27 - 73 - 88 joker numara da 86 oldu. 6 bilen çıkmadığından büyük ikramiye sonraki çekilişe devretti. Çekilişte 5+1 bilen de olmazken 5 bilen 1 kişi 362.482,40 TL, 4 bilen 262 kişi 1.383,50 TL, 3 bilen 9.549 kişi 94,90 TL ve 2 bilen 136.738 kişi ise 9,90 TL ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MİLLİ PİYANGO ONLİNE BİLET SORGULAMA EKRANI

Sayısal Loto'nun büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam yapılacak. Çılgın Sayısal Loto çekilişi, 5 Eylül 2020 Cumartesi günü saat 21.30'da gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.

Milli Piyango Online 5 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonucu bilet sorgulama ve oyuna ilişkin diğer detaylar ise şu şekilde;