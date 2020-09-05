Devlet korumasından dünya starlığına

Devlet korumasındaki çocukların başarı öyküleri Türkiye'nin gururu oldu. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koruması altında yetişen Merve Başoğlu, başarılarıyla Fransa'daki Nice Konservatuarı'nın gözde öğrencileri arasına girdi. 3 yılda mezun olan Merve, Strasbourg yüksek müzik akademisinin ünlü flüt sanatçısı Silvia Careddu'nun master flüt sınıfına kabul edildi. 'Türkiye'yi temsil etmekten dolayı mutlu olduğunun altını çizen Merve, "Şu an Strasbourg'daki kabul olduğum okulun seviyesi çok yüksek. Karantina boyunca oraya girebilmek için çok çalıştım. Bütün dünyadan master, yüksek lisans sınıfına sadece 3 kişi alındı ve ben de onlardan biriyim. Bu haberi sizinle paylaşmak benim için bir onurdur. Dilerim ki ülkemi en güzel şekilde temsil eder, koruma altındaki küçük kalplere bir ışık tutabilirim. Bakanlığa yani, gerçek aileme, sonsuz teşekkürlerimi sunarım" dedi.Bu yolculuğa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın çok özel destekleri ile başladığını vurgulayan Merve, "Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde burslu okurken, Emine Erdoğan Hanımefendi hep hayalini kurduğum uluslararası standarttaki bir flütü bana hediye etti. Ben de onun ve devletin bana verdiği desteğin sorumluluğunu üzerimde hissederek müziğe, büyük emek harcadım. Emine Hanımefendi'nin bir anne gibi arkamda olması kendimi emin ellerde hissetmemi sağlıyor" diye konuştu. Merve Başoğlu, "Çoğu kişinin sahip olmadığı birçok şansı Aile Bakanlığı sayesinde elde ettim. Kendimi çok şanslı ve mutlu hissediyorum" ifadesini kullandı.