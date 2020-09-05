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Domuz sandığı karısını silahla vurup öldürdü

Giriş Tarihi: 5.9.2020 ABONE OL
Domuz sandığı karısını silahla vurup öldürdü
TRABZON Tonya'da, bir kişi bahçesindeki eşini domuz zannederek silahla vurarak öldürdü. İskenderli beldesi eski belediye başkanı ve emekli öğretmen Ahmet Aktaş (76) evinin bahçesine domuz girdiğini sanarak ruhsatlı tabancası ile balkondan bahçeye doğru ateş etti. Bir süre sonra eşi Havva Aktaş'ın (73) evde olmadığını fark eden Aktaş, bahçedeki yeşillikler arasında eşini kanlar içinde yatarken buldu. Ahmet Aktaş hemen yakınlarına haber verirken, gelen sağlık ekipleri Havva Aktaş'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Ahmet Aktaş ise gözaltına alındı. İHA
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Domuz sandığı karısını silahla vurup öldürdü
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