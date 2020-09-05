Elazığ’da depremin izleri siliniyor

Elazığ'da, 24 Ocak'ta meydana gelen merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde Elazığ'da 38, Malatya'da ise 4 vatandaş hayatını kaybetmişti. Deprem nedeniyle Elazığ'da 21 bin 543 konut hasar görmüştü. Depremin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla devletin tüm kurumları Elazığ'a seferber edilerek depremin yaraları sarılmaya başlandı. İlk günden bu yana vatandaşların gıda, barınma ihtiyaçları karşılanırken, evleri hasar gören vatandaşlar için Çevre Şehircilik Bakanlığı bünyesindeki TOKİ tarafından projeler hazırlanarak depremzedeler için kalıcı konutlar yapılıyor. Abdullahpaşa, Mustafapaşa, Karşıyaka, Sürsürü, Bizmişen, Yemişlik bölgeleri başta olmak üzere kentin 10 ayrı noktasında TOKİ tarafından 20 bin konut inşa ediliyor. Konutların büyük bir kısmı kısa sürede tamamlandı. Konutlar önümüzdeki günlerde hak sahiplerine teslim edilecek. Depremde 14 kişinin hayatını kaybettiği Sürsürü Mahallesindeki Dilek Apartmanı'nın olduğu bölgede 9 bloklu 179 konutun yapımı 6 ayda tamamlandı.ELAZIĞ Valisi Erkaya Yırık, "Depremde en fazla hasar gören Sürsürü Mahallemizdeki Dilek Sitesi'nin olduğu yerde 179 konutumuz bitmiş durumda. Biten konutlarla birlikte artık vatandaşlarımız her türlü afete dayanıklı ve mukavemetli modern konutlarında bundan sonraki yaşamlarını sürdüreceklerdir. Devletimiz yapmış olduğu yoğun çalışmalarla tüm imkanlarını ilimize seferber etmesiyle birlikte vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin sonuna gelmiş bulunmaktayız. 135 köyümüzde yıkılan konutlar vardı 18 köyümüzde şu anda 265 konutun da yapımına başlandı ve devam ediyor" dedi.