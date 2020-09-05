Gençleri zehirleyeceklerdi! Kilolarca uyuşturu ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" konusu ile ilgili Beylikdüzü ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 3 Eylül günü Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi bölgesinde üç erkek şahıs tarafından uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine harekete geçildi.

Şüpheli şahısların Abdulrahman D. (23), Mueyyed M. (21), Belal M. (22) oldukları ve Esenyurt ilçesi Bağlarçeşme Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde sakladıkları tespit edildi. Bahse konu adreste yapılan aramada; 2 bin 388 adet toplam ağırlığı 714,05 gram gelen Extacy Hap, 1 kilo 330 gram Kubar, 17 gram Afyon Sakızı, 7 gram Metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 550 TL para ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar Abdulrahman D., Mueyyed M. ve Belal M. yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şahıslardan Mueyyed M. ve Belal M. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Abdulrahman D. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.