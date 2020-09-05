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’e bağışta mutlu son

Giriş Tarihi: 5.9.2020 ABONE OL
Gökalp’e bağışta mutlu son
Bursa'da, SMA tip-2 hastası 23 aylık Gökalp bebek için başlatılan kampanyada, Amerika'daki gen tedavisi için gerekli olan 2 milyon 400 bin dolar toplandı. Vize işlemlerinin ardından Gökalp'i Amerika'ya götüreceklerini söyleyen baba Sefa Küçük, "Çok kısa zamanda Amerika yolculuğumuz başlayacak. Gökalp bu tedaviyi alacak. Bu, bize destek verenlerin sayesinde oldu" dedi. Gökalp'in sadece 2 yaş altındaki bebeklere uygulanan 'gen' tedavisi için ailesi 5 ay önce bağış kampanyası başlattı. Kampanyaya spor ve sanat dünyasının ünlü isimleri de destekte bulundu. Kampanyanın 5'inci ayında da ihtiyaç duyulan 2 milyon 400 bin dolar toplandı.

'TEŞEKKÜR EDİYORUM'
Çok mutlu olduklarını belirten baba Sefa Küçük, kampanyayı tamamladıklarını söyledi. Küçük, "Bu, süreç bize destek verenlerin sayesinde oldu. Yoksa bizim toplayabileceğimiz bir meblağ değildi. Bunu arkadaş grubumuzla takım çalışması olarak tamamladık. Buradan bütün arkadaşlarıma ve yardımsever vatandaşlarımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. DHA

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Gökalp’e bağışta mutlu son
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