Halaylı kınaya ceza yağdı

İstanbul Sancaktepe'de koronavirüs salgını tedbirlerinin hiçe sayıldığı, halay çekilerek havaya ateş açılan kına gecesi ile ilgili 11 kişiye para cezası kesildi. Polis, koronavirüs salgını tedbirlerine uyulmayan ve tedbirler kapsamında yasaklanan kına gecelerine yönelik çalışma yaptı. 3 Ağustos'ta 19.45 sıralarında bir sokağın içerisinde yapılan ve toplanan vatandaşların halay çektikleri ve bazı kişilerin ise havaya ateş açtıkları organizasyonla ilgili Sancaktepe'de yaşanan söz konusu geceyi düzenledikleri tespit edilen 11 kişiye "Sosyal Mesafe Kurallarına Aykırı Hareket Etmek" gerekçesiyle cezai işlem uygulandı. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında getirilen sosyal mesafe ve koruyucu yüz maskesi kurallarına uymadıkları belirlenen söz konusu 11 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" nedeniyle 3 bin 180'er liradan olmak üzere toplamda 34 bin 980 lira idari para cezası kesildi.