Halit Ayar’ı öldürenlere müebbet hapis

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde para istedikleri İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu Halit Ayar'ı bıçaklayarak öldürdükleri, bir kişiyi de yaraladıkları gerekçesiyle yargılanan iki sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında, mahkeme sanıkların son savunmasını aldıktan sonra kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal'ın "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Her iki sanığın ayrıca Halit Ayar, Mustafa Sinan Nalçacı ve Tolga Ozan'a yönelik "birden fazla kişiyle birlikte gece vakti silahla yağmaya teşebbüs" suçundan ayrı ayrı 29'ar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Sanıklara indirim uygulanmadı. Kararın ardından Ayar ailesi gözyaşlarına boğulurken, anne Hanife Ayar etrafındakilere "Hiç dışarı çıkamayacaklar değil mi? Çıkma ihtimalleri yok değil mi?" diye sordu. Baba Mehmet Ayar ise "Gün yüzü göremeyecekler" şeklinde karşılık verdi.