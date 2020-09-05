‘Hikâyenin sonu malum’ demişti

Antalya Manavgat'a bağlı Yukarı Pazarcı mahallesinde seyir halindeki Nazif Genç'in kullandığı otomobile, pompalı tüfekle 4 el ateş açıldı. Otomobilin arka koltuğunda oturan 19 yaşındaki Rabia Çerçi, göğsüne isabet eden mermilerle hayatını kaybetti. Sürücü Nazif Genç ise kulağından yaralandı. Polis, olayla ilgili Hasan Hüseyin Demir'i gözaltına aldı. Demir, Nazif Genç ile aralarında husumet olduğunu, korkutmak amacıyla ateş ettiğini iddia etti. Adliyeye sevk edilen zanlı 'kasten öldürmek' suçlamasıyla tukuklandı. Acı haberi alan Rabia'nın annesi Ümit Çerçi sinir krizi geçirdi. Adli Tıp'tan cenazeyi almaya gelen anne Çerçi, "Gül gibi kızımı öldürdüler" diyerek feryat etti. Yaşamını yitiren genç kızın, 2015'te "Manavgat'ta yaşamak istemiyorum" diyerek ortadan kaybolduğu, bir süre sonra da bulunduğu ortaya çıktı. Öte yandan talihsiz genç kızın yaklaşık 4 yıl önce sosyal medya hesabından "Hikâyenin sonu malum. Ölü bir kadın, katil olduğundan habersiz bir adam" sözleriyle fotoğraf paylaşması dikkat çekti.