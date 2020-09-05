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'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde , , ve çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı, doğusunda yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

AA
Giriş Tarihi: 5.9.2020 09:55 ABONE OL
İstanbul'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde aralıklı, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların akşam saatlerine kadar Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE OLACAK

Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yaşanmayacak, sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak. Rüzgar, kuzey ve kuzeybatı (karayel) yönlerden orta kuvvette, yağışla birlikte zaman zaman kuvvetli esecek. Yağışların, akşam saatlerine kadar Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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İstanbul'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
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