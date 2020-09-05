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Kanalizasyona düşen altınlar için yolu kazdılar

Giriş Tarihi: 5.9.2020 ABONE OL
Kanalizasyona düşen altınlar için yolu kazdılar
Bursa'da bir ev hanımı temizlik yaparken altınlarını lavobaya düşürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri kanalizasyonda kazı yaparak 7 çeyrek altını bulmayı başardı. 6 katlı binanın 3.katında oturan kadın boynunda 7 çeyrek bulunan kurdelayı lavobada temizlik yaptığı esnada düşürdü. Kanalizasyona giden çeyrek altınlar için belediyeden yardım istendi. Devreye giren ekipler, apartmanın giderlerinin olduğu alanda kazı yaptı. Kazı sonucu kanalizasyonun içerisinde kurdeleye bağlı altınlar çıkartılarak düşüren bayana teslim edildi. Büyük sevinç yaşayan kadın, ekiplere teşekkür etti. İHA
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Kanalizasyona düşen altınlar için yolu kazdılar
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