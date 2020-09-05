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Kara yolunda ölümüne yolculuk!

'da Köyceğiz-Ortaca kara yolunda bisikletli bir sürücü tehlikeyi aldırış etmeden önce kamyona tutundu, ardından tek teker üzerinde seyretti. Bisiklet sürücüsünün bu tehlikeli yolculuğunu ise arkasında seyreden bir vatandaş cep telefonu ile kaydetti

İHA
Giriş Tarihi: 5.9.2020 18:03 ABONE OL
Kara yolunda ölümüne yolculuk!

Hareket halindeki bisiklet sürücüsü rampa çıkışı Ortaca istikametine seyreden kamyona tutunarak uzun süre yolculuk yaptı. Bisiklet sürücüsü ardından bu defa adeta ölüme davetiye çıkarırcasına rampa çıkışı bisikletin ön tekerini havaya kaldırarak tek teker üzerinde seyretti.

Bisiklet sürücüsünün bu tehlikeli yolculuğunu ise arkasında seyreden bir vatandaş cep telefonu ile kaydetti. Bisiklet sürücüsünü cep telefonu ile kaydeden vatandaş, "Fethiye-Göcek yolu Ortaca yolundayım. Ondan sonra niye bisikletlilere yol vermiyorsunuz oluyor. Ortaca yolu güvenli taşımacılık mı diyeyim, güvenli ölüm mü diyeyim bilemedim. Yorum sizin. Ben de ağır vasıtayım ve ağır ağır çıkıyorum. Halen devam ediyor. Yaptığı hareket bak. Tek teker yapıyor bir de yolun kenarında" diyerek serzenişte bulundu.

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Kara yolunda ölümüne yolculuk!
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