Maltepe'de yokuştan kayan kamyonet gecekondunun çatısına çarptı

Kaza geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde Fındıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Bolat'ın kullandığı 67 LF 363 plakalı hurda yüklü kamyonet yokuşu çıkarken geri geri kaymaya başladı. Aracın kontrolünü kaybeden sürücü yaklaşık 10 metre kaydıktan sonra sokaktaki demir bariyeri parçalayarak bir gecekondunun çatısına çarptı. Kazada yaralanan ya da can kaybı yaşanmazken o sırada sokaktan araç ve yaya olmaması olası bir faciayı önledi. Kaza nedeniyle kamyonette ve gecekondunun çatısında hasar oluştu. Kazanın ardından ihbar üzerine polis ekibi sevk edildi.