Nikahlar ve düğünler nasıl yapılacak? Düğünlerini iptal etmek isteyenler ne yapmalı? İşte İçişleri Bakanlığı genelgesine göre düğün salonlarındaki uygulamalar ve yasaklar...

Artan corona virüs vaka sayılarının ardından nişanlar, nikahlar, kına geceleri ve düğünlerin durumu uzun süredir merak ediliyordu. İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine coronavirüs tedbirleri kapsamında gönderilen genelge ile düğünler, nişanlar, nikahlar ve kına gecelerine yönelik bir son dakika kararı alındı. Düğünlere yönelik kısıtlamalar getirildi. Peki düğünler bundan sonra nasıl olacak? Hayata geçen düğün genelgesi nasıl uygulanacak? Düğünlerini iptal etmek isteyenler ne yapmalı? İşte detaylar...
İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun toplantısında alınan tavsiye kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda 81 İl Valiliğine "Covid-19 Tedbirleri" konulu ek genelgeye göre kısıtlamalar şu şekilde;
1. Sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade edilmeyecek.
2. Ancak nikah merasimi şeklinde yapılabilecek olan düğünler ile nikahların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanmasının sağlanacak.
3. Nikah merasimi şeklinde düğün veya nikah yapılacak düğün salonlarında, sandalye/koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans/oyun pisti/alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulacak.
4. Nikah merasimi şeklinde yapılacak düğünler ile nikahlarda, oyun oynanması/dans edilmesine, toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek-içecek servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılmasına, hiçbir şekilde izin verilmeyecek.
5. Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah törenlerine katılması yasaklanacak.
6. Nikah merasimi şeklinde yapılacak düğün veya nikah törenlerine en az bir kamu görevlisinin (kolluk, zabıta vb.) görevlendirilmesinin sağlanarak denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek.
7. İçerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra nikah merasimi şeklindeki düğün ve nikahlarda, bu genelge ile düzenlenen hususlar dışında daha önce valiliklere gönderilen genelge ile Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tüm kural ve tedbirlere eksiksiz riayet edilmesi sağlanacak.
Düğünler nasıl olacak? İşte İçişleri Bakanlığı düğün, nişan ve kına gecesi genelgesinin uygulaması... | Video
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca gerekli kararlar valiliklerce ivedilikle alınarak en geç 04.09.2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılacak.
Vali ve kaymakamlıklarca konu hakkında gerekli hassasiyet gösterilerek uygulamanın eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi sağlanacak.
Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek.
Aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.
DÜĞÜNLERİNİ İPTAL ETTİRMEK İSTEYENLER NE YAPACAK?
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, düğünlere yönelik kısıtlamanın ardından düğünlerini iptal etmek isteyenlerin ne yapacağını, düğünlerde para iadesinin nasıl oalcağını açıkladı. Ağaoğlu; " Bu kısıtlama yerindendir. Defalarca uyardılar, vatandaşların asker uğuralamalarında sosyal mesafeye dikakt etmelerinde, hijyen kurallarına uymaları. Ama özellikle asker uğurlamalarında düğünlerde,sünnetlerde, nişanlarda, kına gecelerinde sarmaş dolaş halaylar çekiliyor. İçişleri Bakanlığı her sosyal devletlerde olduğu gibi vatandaşlarını korumak için kısıtlamalar getirdi. Kısıtlamanın amacı vatandaşın sağlığını korumak.
Ağaoğlu; Madur olan düğün sahipleri ve işletmecilerin iğneyi kendisine batırması gerektiğini ifade etti. "Biz milletçe kurallara uymadık ve bu kısıtlamaları biz çağırdık. O nedenle birbirimize kızmayalım bakanlığımıza devlete kızmayalım kendimize kızalım. Düğün salonu esnaf odası bir açıklama yayınladı. Dedi bi bir avukatla anlaştık paraları geri ödemeyeceksiniz. Hakem heyetlerine başvursunlar, mahkemelere gitsinler. bizim ödeyecek durumumuz yok. Devlet yardım yapıyor onlara, bakın bu tür kapanan işletmelere çok cazip destek kredi verdi. Ayrıca ödemesiz dönemi uzattı. Vergilerini, SGK'larını öteledi."
İçişleri Bakanlığı'ndan düğünler için son dakika 'Covid-19 Tedbirleri' (koronavirüs) genelgesi! Düğünler artık nasıl yapılacak? | Video
TÜKETİCİLERİN ELİ GÜÇLÜ
Tüketici gözünden bakarsak tüketicinin eli hukuki açıdan çok güçlü. Bu genelgeden önce sözleşme yapan düğün sahipleri, en az 5 saat salon kendilerinde olacak, yeme içme olacak, müzik orkestra olacak,salona 400 kişi girecek. Ama şu an gelen kısıtlamalarla sosyal mesafe nedeniyle o salona belki 150 kişi girebilecek, yemek ikram edilmeyecek. Yani sözleşmede kararlaştırılan unsurlar yerine getirilemeyecek. Yani o halde taraflar birbirlerinden herhangi bir şey talep etmeden sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Kim söylüyor bunu? Tüketici Koruma Kanun'nun 4. maddesine düzenlenmiştir
ŞİKAYETTE BULUNABİLİRLER
Ayıplı hizmet sözleşmede belirlenen süre içinde başlamamışsa veya taraflarca kararlaştırılmış olan özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan hizmettir. Bu durumda aynı kanunun 15. maddesi, tüketiciye sözleşmeden dönme veya ayıp oranında indirim isteme hakkını tanıyor. Sağlayıcı tüketicinin taleplerine uymak zorundadır. Bu noktada tüketicilerin eli güçlü. Çözüm olarak da 10 bin 390 liraya kadar olan çekişmelerle ilgili gerek ilçelerdeki kaymakamlıklar bünyesinde gerekse il ticaret müdürlüklerinde bulunan tüketici hakem heyetlerine giderek başvuracakları gibi, Ticaret Bakanlığı'nın TÜBİS sitemi üzerinden internet kullanarak şikayette bulunabilirler. 10 bin 390 liraya kadar olan çekişmelerde tüketiciye hiçbir masraf yüklenmez.