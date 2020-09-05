Öğretmenler için ek ders ücreti ödenecek mi? 2020 Tek ders ücreti ne kadar?

Ücretli öğretmenlik ek ders ücreti birçok öğretmen tarafından arşatırılıyor. Ücretli öğretmenlik hem deneyim kazanma hem de belirli bir süre para kazanmak için bir başlangıç olarak görülmektedir. Öğretmenler kadrolu olana kadar belirli süre tecrübe kazanmak için ücretli öğretmenliğe başvurmaktadırlar. Ücretli öğretmenlik ders ücreti konusunu daha ayrıntılı ele alacağız. İşte ücretli öğretmen maaş hesaplama işlemleri…



ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK NEDİR?

Ücretli öğretmenlik, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kadrolu öğretmen açığını kapatmak için ders başına ücretle öğretmen alımına denir. Ücretli öğretmenler belirli bir sözleşme dâhilinde çalışarak kadro dolana kadar çalışmaya devam edebilirler. Ücretli öğretmenlik başvurusunda bulunabilmek için üniversitelerin dört yıllık bölümlerinden lisans ya da iki yıllık bölümlerinden ön lisans mezunu olmak gerekir. Şu bölümler kabul edilmektedir: