Öğretmenler için ek ders ücreti ödenecek mi? 2020 Tek ders ücreti ne kadar?

Ücretli öğretmenlik ek ders ücreti birçok öğretmen tarafından arşatırılıyor. Ücretli öğretmenlik hem deneyim kazanma hem de belirli bir süre para kazanmak için bir başlangıç olarak görülmektedir. Öğretmenler kadrolu olana kadar belirli süre tecrübe kazanmak için ücretli öğretmenliğe başvurmaktadırlar. Ücretli öğretmenlik ders ücreti konusunu daha ayrıntılı ele alacağız. İşte ücretli öğretmen maaş hesaplama işlemleri…
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK NEDİR?
Ücretli öğretmenlik, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kadrolu öğretmen açığını kapatmak için ders başına ücretle öğretmen alımına denir. Ücretli öğretmenler belirli bir sözleşme dâhilinde çalışarak kadro dolana kadar çalışmaya devam edebilirler. Ücretli öğretmenlik başvurusunda bulunabilmek için üniversitelerin dört yıllık bölümlerinden lisans ya da iki yıllık bölümlerinden ön lisans mezunu olmak gerekir. Şu bölümler kabul edilmektedir:
Fen Fakültesi,
Eğitim Fakültesi,
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu,
Mesleki Eğitim Fakültesi,
Fen-Edebiyat Fakültesi,
Dil ve Tarih ve Coğrafya Fakültesi,
İlahiyat Fakültesi,
Güzel Sanatlar Fakültesi
Diğer şartlar şunlardır:
T.C. vatandaşı olmak,
18 yaşını doldurmuş olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
TCK 53. madde kapsamına giren suçlardan hüküm giymemiş olmak,
Erkek adaylar için askerlik yükümlülüğü bulunmamak; askerliğini yapmış, tecil ettirmiş ya da askerlikten muaf olmak,
Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı herhangi bir kurumda çalışmamak.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DERS ÜCRETİ
Ücretli öğretmenlik konusunda en çok tartışılan ve konuşulan konulardan birisi de ders ücretidir. Ücretli öğretmenler girdikleri ders saatlerine göre ücret alırlar. Bu rakam Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Ücretli öğretmen saat ücreti olarak 16 TL alırlar. Ücretli öğretmen ders saati ücreti ay sonunda toplanarak toplam saat ücretini maaş olarak alırlar.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DERS ÜCRETİ
Ücretli öğretmenlik konusunda en çok tartışılan ve konuşulan konulardan birisi de ders ücretidir. Ücretli öğretmenler girdikleri ders saatlerine göre ücret alırlar. Bu rakam Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Ücretli öğretmen saat ücreti olarak 16 TL alırlar. Ücretli öğretmen ders saati ücreti ay sonunda toplanarak toplam saat ücretini maaş olarak alırlar.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK MAAŞI
Ücretli öğretmenlik maaşı 2020 yılında bir miktar arttı. Ücretli öğretmenlik maaşları ders saatine göre 16 TL aldıkları için ortalama olarak aylık 2.000 TL tutarından bir maaş almaktadırlar. Ücretli öğretmenlikte belirli bir saati aştıktan sonra Asgari Geçim İndirimi de hesaba katılacağını hatırlatalım. Ücretli öğretmenlik maaşları her ayın 1-15 arası yatırılmaktadır. Ek ders ücreti de almamaktadırlar.
ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞ HESAPLAMA
Ücretli öğretmen maaşı hesaplama yöntemi için bir örnek verelim:
Haftada 25 saat derse girdiniz. 4 haftada 25 saat derse girdiğinizi hesaplarsak aylık 100 saat derse girmiş olursunuz. 100 saat ders için 14 gün SGK prim günü yapar ve brüt 2044,85 TL, net 1699,99 TL ücret alırsınız.
ANAOKULU ÖĞRETMENİ MAAŞI
Anasınıfı öğretmeni maaşı ortalama 2490 TL olarak hesaplanmıştır. En düşük olarak 2020 TL en yüksek ise 3130 TL almaktadırlar.
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ MAAŞLARI
Okul öncesi öğretmenliği maaş durumu merak edilenler arasındaydı. Okul öncesi öğretmeni maaşı ortalama 2750 TL olarak hesaplanmıştır. En düşük 2020 TL olurken en yüksek ise 3610 olarak belirlenmiştir.