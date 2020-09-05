Ömer bebek yoğun bakımdan çıktı

Antalya'da kadavradan yapılan rahim nakliyle yıllarca özlemini çektiği annelik duygusunu yaşayan Derya Sert'in, üç ay önce 760 gram dünyaya getirdiği bebeği yoğun bakım ünitesindeki tedavisi tamamlandı. Sert'in, doktorunun adını verdiği bebeği "Ömer Özkan", yoğun bakım ünitesinde 3 ay süren kritik süreci atlattı. Ekip olarak bir "mucize"yi başarmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Prof. Dr. Ömer Özkan, "Bebeğin bazı duyu organlarıyla ilgili testler yapılıyor. Onlar da tamamlandıktan sonra evine gidebilecek." AA