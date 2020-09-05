Önce eşiyle kavga etti, sonra fabrika işçilerine saldırdı

Arnavutköy'de sokak ortasında eşine saldıran adam, daha sonra akrabalarını toplayarak onları ayırmaya gelen işçilere saldırdı.

ARKADAŞLARINI TOPLAYARAK FABRİKAYA GİDİP İŞÇİLERE SALDIRDI

Arnavutköy'de geçtiğimiz günlerde sokak ortasında kavga eden karı kocayı, bir halı fabrikasındaki işçiler ayırdı. Sokak ortasında kavga eden çifti ayıran fabrika işçileri daha sonrasında işlerine devam etmek için fabrikaya döndü. İddiaya göre 15 dakika sonra akrabalarını toplayarak fabrikaya gelen saldırgan fabrikanın içine girerek işçilere saldırmak istedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından, fabrikanın etrafını saran saldırganlar uzaklaştırıldı.

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