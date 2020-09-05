Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Önce eşiyle kavga etti, sonra fabrika işçilerine saldırdı

Önce eşiyle kavga etti, sonra fabrika işçilerine saldırdı

'de sokak ortasında eşine saldıran adam, daha sonra akrabalarını toplayarak onları ayırmaya gelen işçilere saldırdı.

İHA
Giriş Tarihi: 5.9.2020 14:23 Son Güncelleme: 5.9.2020 14:25 ABONE OL
Önce eşiyle kavga etti, sonra fabrika işçilerine saldırdı

Arnavutköy'de sokak ortasında eşine saldıran adam, daha sonra akrabalarını toplayarak onları ayırmaya gelen işçilere saldırdı.

ARKADAŞLARINI TOPLAYARAK FABRİKAYA GİDİP İŞÇİLERE SALDIRDI

Arnavutköy'de geçtiğimiz günlerde sokak ortasında kavga eden karı kocayı, bir halı fabrikasındaki işçiler ayırdı. Sokak ortasında kavga eden çifti ayıran fabrika işçileri daha sonrasında işlerine devam etmek için fabrikaya döndü. İddiaya göre 15 dakika sonra akrabalarını toplayarak fabrikaya gelen saldırgan fabrikanın içine girerek işçilere saldırmak istedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından, fabrikanın etrafını saran saldırganlar uzaklaştırıldı.

Eşini pompalı tüfekle öldüren kadın: Elim tetiğe değmedi KKTC’den Mersin’e barış için kulaç attılar

ARKADAŞINA GÖNDER
Önce eşiyle kavga etti, sonra fabrika işçilerine saldırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA