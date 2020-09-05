Sahtekarlar işi iyice abarttı! Turisti otel odasına kadar götürüp parasını gasp ettiler

İstanbul Beyoğlu'na tatil amacıyla gelen bir turist, bir şeyler içmeyi teklif eden şüphelinin ağına düştü. Olay sonrası savcılığa başvuran genç turistin şikayeti üzerine tespit edilen şüpheliler hakkında iddianame düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, geçtiğimiz Ocak ayında turist olarak İstanbul'da bulunan Cheıh C.'ye kendisini turist Carlos olarak tanıtan bir şahsın birlikte bir şeyler içmeyi teklif ettiği kaydedildi.

HİÇBİR ŞEY İSTEMEDİ AMA…

İddianamede, Cheıh C.'nin kendisi gibi turist olduğunu düşünerek bu şahsın teklifini kabul ettiği, birlikte bir iş yerine gittikleri, kendisi sipariş vermemesine rağmen içki ve kuruyemiş getirdikleri, masaya kadınların da geldiği, daha sonra kendisini Carlos olarak tanıtan şahsın 'Parayı ödeme zamanı geldi' dediği belirtildi. Hesabın 11 bin TL olduğu, 5 bin 500 lirasını müştekinin ödemesinin gerektiğini söylediği, müştekinin de içtikleri alkoller için bu hesabın çok fazla olduğunu söylediği anlatıldı.

ATM'YE GİTTİLER

Carlos'un müştekiden kartlarını istediği, üzerinde bulunan iki farklı kredi kartını Carlos'a verdiği, Carlos'un post cihazından parayı çektirmek istediği, ancak kartları başka bir ülkeye ait olduğundan dolayı para çekemediği, para çekmek amacıyla Carlos ve ismini bilmediği bir şahısla birlikte müştekinin iki farklı ATM'ye gittikleri kaydedildi.

KORKU DOLU ANLAR

ATM'lerden de paranın çekilemedi, Carlos ve yanındaki şahısların Cheıh C.'ye otelde parasının olup olmadığını sorduğu, müştekinin de otelde parasının olduğunu söylediği, bunun üzerine Carlos ve diğer şahıs ile birlikte konakladığı otele gittikleri, oteldeki odasından 700 Euro para alarak Carlos'a verdiği, Carlos'un da aldığı parayı diğer şahsa uzattığı anlatıldı. Şüphelilerin parayı alıp ayrıldığı, müştekinin şüphelilerin parayı isterken sinirli olmaları nedeniyle çekindiği ve yabancı bir ülkede olması nedeniyle korktuğu için parayı verdiğini beyan ettiği anlatıldı. Ardından şikayetçi olması üzerine soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

İKİSİ DE MEKAN ÇALIŞANI

Savcılıkça yapılan soruşturmada, mekanın çalışanlarından olan ve kendisini Carlos olarak tanıtan şahsın yanında bulunan ve müştekinin parasını alan şahsın ise şüpheli Osman K. olduğu belirlendi. Eğlence mekânının güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiği, müştekinin kimliği belirlenemeyen bir şahısla birlikte mekana geldiği ve içeride 57 dakika kaldıkları saptandı. Şüphelilerin alınan ifadelerinde üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmedikleri ifade edildi.

Kendisini Carlos olarak tanıtan Ömerhan B. ve Osman K.'nın '5607 SK.na muhalefet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'nitelikli yağma', 'nitelikli hırsızlık', 'parada sahtecilik', 'basit yaralama', 'tehdit', 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme' gibi suçlardan suçlarından çok sayıda derdest soruşturma ve kovuşturma dosyalarının bulunduğu kaydedildi. Savcılıkça, eğlence mekanının yetkilisi ve çalışanı olan şüphelilerin, fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek suç tarihinde turist olarak İstanbul'da bulunan müştekiyi, kimliği tespit edilemeyen suç ortakları vasıtasıyla kandırarak eğlence mekanına gelmesini sağladıktan sonra, sipariş etmemesine rağmen müştekiye içki servis ettikleri kaydedildi. Daha sonra müştekiye fahiş bir hesap çıkararak müştekiden yüksek miktarda para talep ettikleri, hesabın fazla geldiğini söyleyen müşteki ile sinirli bir şekilde konuşarak yabancı ve bilmediği bir ülkede bulunan müştekiyi korkuttukları ve müştekiden 700 Euro para aldıkları ve bu suretle' Nitelikli Dolandırıcılık' suçunu işledikleri belirtildi.

Şüphelilerin atılı suçtan cezalandırılması talep edildi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.