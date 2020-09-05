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Sokak köpeklerine protez bacak desteği

Giriş Tarihi: 5.9.2020 ABONE OL
Sokak köpeklerine protez bacak desteği
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) akademisyeleri tarafından doğuştan ya da sonradan bir uzuvlarını kaybeden sokak köpekleri için 3 boyutlu yazıcı ile protez bacak yapıldı. Burdur'daki Salda Doğayı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği'nde müzik öğretmeni Mesut Çal tarafından bakılan 6 aylık "Atlas" isimli köpeğin barınağa getirilmeden önce tüm müdahalelere rağmen sol ön patisinin bir kısmını kaybettiği ifade edildi. Atlas'ın üç bacağıyla yürümekte sıkıntı çektiği, üç bacakla denge problemi yaşadığı, protez bacakla hayata tutunduğu bildirildi.
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Sokak köpeklerine protez bacak desteği
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