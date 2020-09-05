Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Çankırı'da 3.7 şiddetinde deprem! 6 Eylül AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

: 'da 3.7 şiddetinde ! 6 Eylül ve listesi!

Edinilen bilgisine göre; 'da 3.7 şiddetinde meydana geldi. Çankırı'nın Eldivan ilçesinde meydana gelen depremin derinliği 6.95 km olarak kayıtlara geçti. 6 Eylül ve listesi ile son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 6.9.2020 06:07 Son Güncelleme: 6.9.2020 06:07 ABONE OL
SON DAKİKA: Çankırı'da 3.7 şiddetinde deprem! 6 Eylül AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Edinilen son dakika bilgisine göre; Çankırı'nın Eldivan ilçesinde 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde yaşanan deprem vatandaşların kısa süreli panik yaşamasına neden olurken AFAD ve Kandilli Rasathanesi resmi verileri duyurdu. Haberimizin içerisinden son depremler listesine ulaşabilir, son dakika haberinin detaylarını görebilirsiniz.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

ÇANKIRI'DA DEPREM!

#Deprem Büyüklük : 3.7 (Mw) Yer : Eldivan (Çankiri) Tarih-Saat : 06.09.2020, 05:52:57 TSİ Enlem : 40.6151 N Boylam : 33.4938 E Derinlik : 6.95 km

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Çankırı'da 3.7 şiddetinde deprem! 6 Eylül AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA