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Son dakika haberi | 'da çıkan orman yangını tehdidi büyüyor: Yerleşim yerlerine çok yakın!

'dan son dakika haberi geldi. ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesiyle tehdit geniş bir alana yayıldı. Bölgedeki Yaylıca, Seldiren, Batıayaz Mahallelerinin kırsalını saran yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

DHA
Giriş Tarihi: 5.9.2020 15:31 Son Güncelleme: 5.9.2020 15:45 ABONE OL
Son dakika: Hatay'da korkutan yangın, 3 yerleşim yerine yaklaştı

İlçedeki Batıayaz Büyükkaraçay Barajı yanındaki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda saat 10.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, yangını söndürmek için 10 itfaiye, 2 helikopter, 16 orman yangın söndürme aracı, 8 arazöz, 3 pikap, fen işleri işçileri, 1 dozer, 2 greyder, 5 su tankeri, 2 ambulans, jandarma ve elektrik dağıtım şirketi personelinin de aralarında bulunduğu 184 personel bölgeye sevk edildi.

Son dakika: Hatay'da korkutan yangın, 3 yerleşim yerine yaklaştı

Bölgedeki Yaylıca, Seldiren, Batıayaz Mahallelerinin kırsalını saran yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Son dakika: Hatay'da korkutan yangın, 3 yerleşim yerine yaklaştı

İşte, bölgeden dehşet verici görüntüler...

Son dakika: Hatay'da korkutan yangın, 3 yerleşim yerine yaklaştı

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Son dakika: Hatay'da korkutan yangın, 3 yerleşim yerine yaklaştı Video

Son dakika: Hatay'da korkutan yangın, 3 yerleşim yerine yaklaştı

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Son dakika: Hatay'da korkutan yangın, 3 yerleşim yerine yaklaştı

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Son dakika haberi | Hatay'da çıkan orman yangını tehdidi büyüyor: Yerleşim yerlerine çok yakın!
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