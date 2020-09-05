Son dakika haberi: Pompalı tüfekle eşini öldürmüştü! Fikriye Özbek'in ifadesi ortaya çıktı...

Özbek, göğsüne isabet eden saçmalarla yere yığılırken, silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hakan Özbek'in yaşamını yitirdiği belirlenirken, genç kadın gözaltına alındı. Yakınlarına, "Ben öldürmeseydim o beni öldürecekti" dediği öğrenilen ve polisteki sorgusunda öldürme amaçlı ateş etmediğini söyleyen Fikriye Özbek, sevk edildiği adliyede, tutuklandı.

'VÜCUDUMDA SİGARA SÖNDÜRDÜ'

Fikriye Özbek'in, ifadesine ulaşıldı. Eşi Hakan Özbek'in alkol bağımlısı olduğunu, zaman zaman da uyuşturucu hap kullandığını anlatan Fikriye Özbek, ifadesinde, "Eşim beni sık sık tekme tokatlarla hatta kemer ile döverdi. 2017 yılı içerisinde eşim beni kıskandığı gerekçesiyle dövdü ve içtiği sigarayı sol kolumun omuza yakın bölgesi ile dirsek altına bastı. Sigara bastığı yerlerin izleri halen belli. Beni evden çıkarmadığı ve korktuğum için hastaneye gidemedim. Bu olaydan sonra eşim yağma olayına karıştığı için cezaevine girdi, Covid-19 sebebiyle cezaevinden nisan ayında tahliye oldu" dedi.