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Son dakika haberler... 15 yaşındaki Melisa canına kıydı! etmeden önce yaptığı paylaşımlar sosyal medyada gündem oldu!

'in Ödemiş İlçesinden gelen son dakika haberi sosyal medyayı birbirine kattı. Henüz 15 yaşında olan kız çocuğunun emekli astsubay olan babasının beylik tabancası ile kendi vurarak etmesine üzerine genç kızın sosyal medyadaki tweetleri görenleri şaşkına çevirdi. 15 Yaşındaki Melisa'nın babasının onu ölü görmek istediğinden bahsetmiş ve birçok kez intihar etmek istediğini yazmıştı. Sosyal medyada milyonların konuştuğu korkunç intiharın küçük kızın babası yüzünden olduğu iddia ediliyor. İşte Buse Melisa K.'nın intiharına ilişkin son dakika detayları…

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 5.9.2020 13:28 Son Güncelleme: 5.9.2020 13:29 ABONE OL
Son dakika haberler... 15 yaşındaki Melisa canına kıydı! İntihar etmeden önce yaptığı paylaşımlar sosyal medyada gündem oldu!

Son dakika haberler… Buse Melisa K. İsimli 15 yaşındaki küçük kız astsubay babasının tabancasını başına ateşleyerek canına kıydı. Melisa'nın korkunç intiharı sonrası genç kızın ölüm sebebiyle ilgili soruşturma başlatılırken sosyal medya hesabından yazdığı tweetler görenleri şaşkına çevirdi. Melisa'nın, babasının kendisini ölü görmek istediğine dair paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıkınca sosyal medya birbirine girdi. İşte küçük kızın intiharı sonrası ortaya çıkan paylaşımları ve son dakika haberinin detayları…

BABASININ SİLAHI İLE CANINA KIYDI! MELİSA'NIN KORKUNÇ İNTİHARI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU…

Henüz 15 yaşında olan ve 'de ikamet eden Melisa, babasının silahı ile etti. Genç kızın ölüm nedenine dair polis soruşturma başlatırken, intiharından önceki paylaşımlar sosyal medyanın gündemine oturdu. Paylaşımlarında babasının 'ölmesini istediğini' belirten küçük kız, "ölmekten çok babamdan korkuyorum" ifadelerini kullanmıştı…

Son dakika haberler... 15 yaşındaki Melisa canına kıydı! İntihar etmeden önce yaptığı paylaşımlar sosyal medyada gündem oldu!

KÜÇÜK KIZIN KORKUNÇ ÖLÜMÜ

Ödemiş'te 15 yaşındaki Buse Melis K., babasının tabancasıyla etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kız hayatını kaybetti. Buse Melisa K.'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay ardından sosyal medya hesabı Twitter üzerinden genç kızın son paylaşımları gündeme geldi. Dün gece paylaşım yapan genç kız tweetlerinde, "Hayatımın sonuna gelmiş gibi hissediyorum. Bu gece sitede son gecem olacak gibi, yani haberiniz olsun. Bir şey değişmeyecek, iki yıl oldu, değişmeyecek. İki yıldır değişmeyen şey sizin sözlerinizle değişmeyecek, şimdi lütfen bırakın biraz daha sakinleşip gideyim.

Son dakika haberler... 15 yaşındaki Melisa canına kıydı! İntihar etmeden önce yaptığı paylaşımlar sosyal medyada gündem oldu!

"KEŞKE BABAM ÖLSE"

Şiddet görmüyorum, sadece şımarık bir çocuğum, bu yüzden ailem üzülüyor ki haklılar. Onlar iyi ama ben yaşayıp bir şeyler yapmak için yetersizim, bunu sevmiyorum, bu yorucu. İçimde tutmak istemiyorum, aslında keşke ben yerime babam ölse. Balkona gidip biraz temiz hava alacağım. Son beş sigaramı içeceğim.

Son dakika haberler... 15 yaşındaki Melisa canına kıydı! İntihar etmeden önce yaptığı paylaşımlar sosyal medyada gündem oldu!

"TETİĞİ ÇEKTİM"

Ve belki geri geleceğim belki de biteceğim. Tanrım lütfen bir kez olsun kollarını benim için aç, yanına gelip ağlayacağım. Bu babama, baba sigara içen birisi değilim. Sadece iki ay önce aldım paketi ve şu an yeni bitiyor. Sana söylediğim tek yalan buydu. Tetiği çektim" sözleri dikkat çekti.

Son dakika haberler... 15 yaşındaki Melisa canına kıydı! İntihar etmeden önce yaptığı paylaşımlar sosyal medyada gündem oldu!

DİNLEDİĞİ MÜZİKLER YÜZÜNDEN HAKARET ETTİLER!

Twitter'da Korean Pop olan K-Pop tarzı müzikler dinlediği görülen genç kıza şoke eden hakaret içerikli yorumların gelmesi de dikkat çekti. Genç kıza K-pop dinlediği için hakaret eden kullanıcılara sert tepkiler yağdı.

Son dakika haberler... 15 yaşındaki Melisa canına kıydı! İntihar etmeden önce yaptığı paylaşımlar sosyal medyada gündem oldu!

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Son dakika haberler... 15 yaşındaki Melisa canına kıydı! İntihar etmeden önce yaptığı paylaşımlar sosyal medyada gündem oldu!
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