Son dakika haberler... 15 yaşındaki Melisa canına kıydı! İntihar etmeden önce yaptığı paylaşımlar sosyal medyada gündem oldu!

Son dakika haberler… Buse Melisa K. İsimli 15 yaşındaki küçük kız astsubay babasının tabancasını başına ateşleyerek canına kıydı. Melisa'nın korkunç intiharı sonrası genç kızın ölüm sebebiyle ilgili soruşturma başlatılırken sosyal medya hesabından yazdığı tweetler görenleri şaşkına çevirdi. Melisa'nın, babasının kendisini ölü görmek istediğine dair paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıkınca sosyal medya birbirine girdi. İşte küçük kızın intiharı sonrası ortaya çıkan paylaşımları ve son dakika haberinin detayları…
Henüz 15 yaşında olan ve İzmir'de ikamet eden Melisa, babasının silahı ile intihar etti. Genç kızın ölüm nedenine dair polis soruşturma başlatırken, intiharından önceki paylaşımlar sosyal medyanın gündemine oturdu. Paylaşımlarında babasının 'ölmesini istediğini' belirten küçük kız, "ölmekten çok babamdan korkuyorum" ifadelerini kullanmıştı…
KÜÇÜK KIZIN KORKUNÇ ÖLÜMÜ
İzmir Ödemiş'te 15 yaşındaki Buse Melis K., babasının tabancasıyla intihar etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kız hayatını kaybetti. Buse Melisa K.'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay ardından sosyal medya hesabı Twitter üzerinden genç kızın son paylaşımları gündeme geldi. Dün gece paylaşım yapan genç kız tweetlerinde, "Hayatımın sonuna gelmiş gibi hissediyorum. Bu gece sitede son gecem olacak gibi, yani haberiniz olsun. Bir şey değişmeyecek, iki yıl oldu, değişmeyecek. İki yıldır değişmeyen şey sizin sözlerinizle değişmeyecek, şimdi lütfen bırakın biraz daha sakinleşip gideyim.
"KEŞKE BABAM ÖLSE"
Şiddet görmüyorum, sadece şımarık bir çocuğum, bu yüzden ailem üzülüyor ki haklılar. Onlar iyi ama ben yaşayıp bir şeyler yapmak için yetersizim, bunu sevmiyorum, bu yorucu. İçimde tutmak istemiyorum, aslında keşke ben yerime babam ölse. Balkona gidip biraz temiz hava alacağım. Son beş sigaramı içeceğim.
"TETİĞİ ÇEKTİM"
Ve belki geri geleceğim belki de biteceğim. Tanrım lütfen bir kez olsun kollarını benim için aç, yanına gelip ağlayacağım. Bu babama, baba sigara içen birisi değilim. Sadece iki ay önce aldım paketi ve şu an yeni bitiyor. Sana söylediğim tek yalan buydu. Tetiği çektim" sözleri dikkat çekti.
DİNLEDİĞİ MÜZİKLER YÜZÜNDEN HAKARET ETTİLER!
Twitter'da Korean Pop olan K-Pop tarzı müzikler dinlediği görülen genç kıza şoke eden hakaret içerikli yorumların gelmesi de dikkat çekti. Genç kıza K-pop dinlediği için hakaret eden kullanıcılara sert tepkiler yağdı.