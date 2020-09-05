Son dakika gelişmeleri... 5-6 Eylül 2020 Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi mi? Bugün sokağa çıkma yasağı var mı?

Son dakika sokağa çıkma yasağı haberleri… Milyonların sabahın ilk saatleriyle merak ettiği kısıtlama uygulamaları ile ilgili vatandaşlar tarafından beklenti sürüyor. Ülkemizde Covid-19 pozitif vaka sayılarında yaşanan artışla beraber gözler hafta içi yapılan Bilim Kurulu Toplantısına çevrilmişti. Bakan Koca, toplantı sonrası yaptığı açıklamada henüz böyle bir kısıtlamanın gündemde olmadığını ifade etmişti. Peki, Bugün ve yarın hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi mi? İşte son dakika gelişmeleri…

BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, YASAKLAR GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Salgının ilk günlerinde tedbiren alınan kararlardan biri de sokağa çıkma yasağı uygulamaları olmuştu. Normalleşme adımları ile beraber kaldırılan bu kısıtlama şimdilerde vakalarda yaşanan gözle görülür artışla beraber vatandaşların kısıtlama beklentisine neden oldu…