Son Dakika Haberleri | Düğünler iptal mi edildi, yasaklandı mı? Düğünler nasıl olacak? İşte İçişleri genelgesi...

Düğünler yasaklandı mı, iptal mi edildi gibi soruların yanıtları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı, Bilim Kurulu tavsiye kararları üzerine düğünler ile ilgili yeni bir düzenleme yayımladı. Yayımlanan genelgede, nişan, kına, sünnet düğünü gibi etkinlikler yasaklanırken, 81 ilde düğün saati-süresi ve düğün içerisindeki uygulamaların detayları belirlendi. Peki, düğünler nasıl olacak? İşte, Bakanlık genelgesine göre 'düğünler yasaklandı mı' ve 'düğünler nasıl olacak' sorularının yanıtları...

NİŞANLAR, KINA GECELERİ, NİKAHLAR VE DÜĞÜNLER İPTAL Mİ EDİLDİ?

Bakanlığın genelgesinde, nişah, nikah, sünnet düğünü, köy düğünü, kına gecesi vb. etkinliklere ilişkin karar alındı. İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan maddeler ile nişanlar, nikahlar, kına geceleri ve düğünlerle ilgili alınan kararlar şu şekilde;