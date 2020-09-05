SON DAKİKA - Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 6 Eylül 2020 Türkiye corona virüsü ölü, vaka ve iyileşen sayısı kaç?

30 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI

Düne göre daha az test talebi oldu. Ancak buna rağmen 1.482 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Bu durum kaybettiğimiz canların sayısını da artırıyor. Mücadeleyi ancak hep birlikte yürütürsek başarabiliriz. Güç tedbirde.